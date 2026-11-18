Ввечері 18 листопада приблизно о 17:00 в районі зупинки громадського транспорту «Автовокзал «Оріон»» по вул. Малко-Тернівській у Миколаєві 78-річний водій Toyota Corolla допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 54-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.