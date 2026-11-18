Зокрема, і про це у вечірньому зверненні говорив президент Зеленський.

-Завтра важлива зустріч Коаліції охочих. І ми робимо все разом із партнерами, щоб Коаліція наша була дієвою. Готуємо нові пакети підтримки для України – для нашої оборони передусім, для нашої енергетики. Будуть і двосторонні зустрічі, які повинні дати більше Україні та нашій дипломатії. Розраховуємо на зустріч із представниками Президента Сполучених Штатів Америки й будемо говорити з європейськими лідерами по наступних наших кроках у перемовинах із росіянами.

Україна чітко фіксує своє прагнення до миру, ми завжди працюємо конструктивно. Американські представники говорили про те, що в Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини Президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї, в тому числі. І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів – наших партнерів.

Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватися за участі України, питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи. Тільки такий підхід і буде. Я дякую всім, хто допомагає і хто просуває сильний порядок денний для закінчення цієї війни.

Перше – ППО. Вчора на «Рамштайні», завтра на Коаліції охочих це тема номер один. Цілком очевидний пріоритет.

Друге – є прогрес у питанні F-16. Україні потрібно більше літаків, ми готуємо відповідну спільну з партнерами роботу. Рішення будуть. Буде більше нашої авіації.

Третє – фінанси. Фінанси на виробництво зброї, фінанси на нашу стійкість для бюджету України, для оборони України. Сьогодні є значимий крок Єврокомісії: підготовлений шлях, щоб надати Україні додатково 45 мільярдів євро наступного року. Я говорив про це з Урсулою, я вдячний за виконання саме того, про що ми домовлялись, саме такого рішення.

Дуже розраховуємо на підтримку усіх необхідних європейських лідерів – як у Євросоюзі, так і інших країн Європи, які можуть підтримати закриття дефіциту фінансів. Кожне рішення, яке додає Україні можливостей, усі кроки на збільшення підтримки України – це абсолютно чіткі сигнали Росії, що війну треба закінчувати і що війною Росія жодних цілей не досягне.

Говорив сьогодні детально з військовими, з нашими урядовцями по ситуації з нашим експортом. Що стосується маршрутів у Чорному морі та через країни Європи. Були запити від українських аграріїв, від іншого нашого бізнесу. Разом із військовими та урядом визначили рішення, які допоможуть. Наш аграрний експорт – це стратегічне питання і для України, і для багатьох інших у світі, чия продовольча безпека повністю залежить від нашого українського аграрного виробництва. Я вдячний нашим військовим, нашим розвідкам, уряду за пропозиції. Ми будемо робити те, що необхідно Україні. Це мільярди доларів для бюджету України, це ресурс для аграріїв, щоб провести посівну наступного року.

Сьогодні ж була хороша доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого. По ситуації на фронті – наші позиції сильні. І хоча росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля, на Костянтинівку, окупантів ми знищуємо. Я дякую всім українським підрозділам за результати.

Була доповідь міністра енергетики Дениса Шмигаля по ситуації з нашим електропостачанням. Найважча зараз ситуація на Харківщині, на Сумщині. Непросто на Дніпровщині та Полтавщині. Були удари по Одесі, були удари по Одеській області, по Миколаївській, по Запоріжжю. Всюди працюють ремонтні бригади, і все необхідне для відновлення електрики на місцях має бути – сили, обладнання. Україна забезпечила цей ресурс для ремонтів. Я хочу подякувати кожній бригаді, всім комунальним службам, енергокомпаніям, які справді ефективно роблять цю роботу. Дуже стараємось, щоб світло було у людей. Готую додаткові пакети з партнерами, щоб гарантувати необхідне на наступні тижні й місяці. Я дякую всім, хто з Україною!