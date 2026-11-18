Президент України Володимир Зеленський зустрівся з експосолкою України в США Оксаною Маркаровою. Зазначимо, що ця посада досі вакантна.

-Зустрівся з Оксаною Маркаровою. Обговорили відбудову та економічну стійкість України через інвестиції та бізнес-інновації. Це те, що потрібно активно пропрацьовувати разом з американським і європейським бізнесом саме зараз. Підтримуємо комунікацію з Америкою на різних рівнях. Визначили завдання за цими напрямами на найближчі місяці та важливі заходи, де Україна має бути у стовідсотковому фокусі. Буде насичено. Важливо, щоб уся наша зовнішньополітична взаємодія й надалі була максимально змістовною. Дякую Оксані за активну роботу, – повідомив Зеленський.