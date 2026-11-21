Україна передала США список 15 населених пунктів для евакуації за прикладом Олешок. Про це сьогодні журналістам повідомив президент Зеленський.
Він розповів, що обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, скільки людей можна евакуювати, деякі підготовчі кроки вже зроблені. Оновлений список передали українському омбудсману й американській стороні.
На Херсонщині до списку увійшли Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур’ївка, Нова Збур’ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка та Велика Кардашинка. На Запоріжжі — Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам’янське, Верхня Криниця та Василівка.
За словами Зеленського, список оновлюватимуть, коли отримають точніші дані про кількість і стан людей, які потребують евакуації. Президент також подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння евакуації з Олешок.
Нагадаємо, Путін запропонував провести гуманітарну місію у Костянтинівці, де йдуть запеклі бої.