Україна передала США список 15 населених пунктів для евакуації за прикладом Олешок. Про це сьогодні журналістам повідомив президент Зеленський.

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Він розповів, що обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, скільки людей можна евакуювати, деякі підготовчі кроки вже зроблені. Оновлений список передали українському омбудсману й американській стороні.

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На Херсонщині до списку увійшли Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур’ївка, Нова Збур’ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка та Велика Кардашинка. На Запоріжжі — Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам’янське, Верхня Криниця та Василівка.

За словами Зеленського, список оновлюватимуть, коли отримають точніші дані про кількість і стан людей, які потребують евакуації. Президент також подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння евакуації з Олешок.

Нагадаємо, Путін запропонував провести гуманітарну місію у Костянтинівці, де йдуть запеклі бої.