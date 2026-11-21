Судно «Спарта II» горить у Балтійському морі після вибухів. Фінляндія готується до рятувальної операції, губернатор Ленобласті повідомляв про атаку двох БПЛА. Балкер належить держкомпанії РФ.

Назву атакованого суховантажного судна повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA).

«У Фінській затоці горить російське суховантажне судно. 21 листопада о 9:35 координаційний центр повітряного і морського порятунку Департаменту поліції і прикордонної охорони (PPA) прийняв інформацію про те, що на суховантажі “Спарта II”, що прямував у Фінській затоці, виникла пожежа. За попередніми даними, на борту сталися вибухи», – йдеться у прес-релізі PPA, передає Астра.

Відповідальний черговий PPA Андрес Тіїк зазначив, що Естонія слідкує за ситуацією спільно з фінськими колегами:

«У співпраці з фінськими колегами ми стежимо за ситуацією. Ми відреагуємо, якщо Росія звернеться з міжнародним запитом про допомогу», — сказав Тіїк.

У PPA стверджують, що “на даний момент інформації про забруднення (акваторії) немає”, а “на початку події судно знаходилося в 11 милях на північ від острова Вайндлоо на відкритому для міжнародного судноплавства фарватері і залишалося в зоні відповідальності Санкт-Петербурзького морського рятувального центру”. Близько 10:00 за місцевим часом (11:00 за Санкт-Петербургом) судно видрейфовало за межі виняткової економічної зони Естонії.

«Ушкоджене судно дрейфує у східній частині Фінської затоки, з міжнародних вод до територіальних вод Фінляндії. Ситуація не становить небезпеки для інших судів, – повідомили фінські прикордонники. — До можливих рятувальних операцій готуються спільно з іншими відомствами Фінляндії та міжнародними партнерами. Прикордонна служба Фінляндії відповідає за рятувальні операції на морі у своїй зоні відповідальності. Боротьба з екологічними збитками в морській акваторії входить до обов’язків Прикордонної служби Фінляндії та берегових рятувальних служб».

За даними онлайн-сервісів морського трафіку, кілька годин тому судно знаходилося на відстані близько 60 кілометрів від російського острова Гогланд та близько 50 кілометрів від узбережжя Естонії.

Суховантаж «Спарта II» включено до списків санкцій США та України за перевезення військових вантажів та зв’язок з компанією ТОВ «Оборонлогістика», яка є єдиним офіційним перевізником Міноборони РФ. Оператором судна є російське ТОВ “СК-Юг”, дочірня структура “Оборонлогістики”.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у квітні 2022 року зафіксовано шипспоттером у протоці Босфор з військовою технікою на борту, у серпні 2022 року, судно забезпечило перекидання через протоки Босфор і Дарданелли озброєння, зокрема ЗРК використання у війні проти України», – сказано на сайті War & Sanctions ГУР Міноборони України.

Судно було задіяне у перевезенні військової техніки ЗС РФ з бази в Тартусі (Сирія) до Лівії після падіння режиму Асада, а також у перевезенні вантажів до анексованого Криму, уточнили в ГУР.

Судно має два нижні трюми із загальною довжиною вантажної палуби 70,7 м і шириною 15,6 м, палубу твіндека довжиною 109,3 м і шириною 15,2 м і одну відкриту верхню палубу довжиною 96,2 м і шириною 15,6 м. У вантажних приміщеннях контейнери до 783 TEU. На борту судна є можливість підключення 40 контейнерів рефрижераторів. Крім того, судно може перевозити до 20 одиниць стандартних автопоїздів завдовжки до 17 метрів.

“З листопада 2022 року судно задіяне на контейнерній лінії Усть-Луга – Балтійськ – Калінінград у перевезеннях контейнерів, накатної техніки, генеральних вантажів”, – сказано на порталі ГУР.