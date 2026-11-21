Рішення щодо посла України в США, якого фактично немає із серпня, буде у звіті міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Президент Володимир Зеленський припускає, що на посаду може повернутися Оксана Маркарова.

Про це він сказав у відповідь на питання журналістів, передає Громадське.

«Я чекаю фінального звіту від Андрія Сибіги щодо послів у різних країнах, і там будуть деякі зміни. Безумовно, там буде рішення по послу в Сполучених Штатах, не тільки в США, а й в інших ключових країнах», — сказав Зеленський.

Президент припустив, що Оксана Маркарова, з якою він зустрічався 18 листопада, може знову стати послом у США, адже «її рівень достатній».

Крім неї посаду може обійняти колишня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, колишні глави МЗС Дмитро Кулеба або Павло Клімкін, чинний міністр закордонних справ Андрій Сибіга, або «досвічений військовий з високим рівнем англійської».

Нагадаємо, що раніше пропозицію стати послом відхилив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

«Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань, і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: “На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду”. Будемо продовжувати консультації щодо цього», — говорив Зеленський.

Нагадаємо також, що Оксаною Маркаровою були дуже незадоволені республіканці після візиту Зеленського на збройовий завод під час виборів, який вони сприйняли як агітацію за демократів, вони вимагали її відставки. Але з нового року ситуація у Конгресі зміниться.

Втім, незважаючи на комунікаційну майстерність Маркарової, було б непогано, якби Україну у США в такий складний період представляли професійні дипломати – наприклад, Кислиця з величезним досвідом роботи в ООН або Клімкін з досвідом очільника МЗС і хорошою репутацією у дипломатичних колах.