Ще до релізу деякі блогерки заявляли, що не дозволять своїм партнерам грати в гру через романтичні взаємодії з головною героїнею Люсією. Після виходу гри користувачі почали жартувати про ревнощі до жіночого персонажу, а деякі пари навіть домовлялися про спеціальні умови для проходження.

Про це пише RFI Українською.

«Не дозволяйте своїм чоловікам грати»

Суперечки навколо GTA 6 розпочалися ще до її виходу. У центрі дискусії опинилася історія стосунків двох головних персонажів – Джейсона та Люсії, які разом потрапляють у кримінальний світ.

У грі передбачені романтичні взаємодії між ними: побачення, листування та спільне проведення часу. Це викликало невдоволення частини користувачок соцмереж, які заявили, що не хочуть, аби їхні партнери взаємодіяли з віртуальною дівчиною в такий спосіб.

Американська тіктокерка Шелбі Гаас опублікувала відео, в якому заявила, що її наречений не гратиме в GTA 6. Вона закликала інших жінок також заборонити своїм партнерам проходити гру.

«Мій наречений ні за що на світі не повинен грати в GTA VI. Тобі буквально доводиться підтримувати стосунки з дівчиною […] ти повинен водити її на побачення, і ти можеш займатися з нею сексом. […] Не дозволяй своєму хлопцеві, нареченому чи чоловікові грати в GTA 6», – заявила блогерка.

Вона пояснила свою позицію тим, що гравцеві доведеться підтримувати стосунки з Люсією, відповідати на її повідомлення та запрошувати її на побачення.



Персонажі гри GTA VI Джейсон і Люсія в автівці © Rockstar Games

Наречений Шелбі Гаас, фітнес-блогер Алекс Юбенк, заявив, що відмовиться від гри, якщо вона засмучує його партнерку.

«Чи хочу я грати в GTA 6? Ще й як. Але якщо це засмучує мою жінку, я відмовлюся від гри», – сказав він.

Дискусії навколо того, чи буде зрадою мати романтичні стосунки у грі, почали ширитися мережею. Блогерка El Michelle опублікувала відео з написом: «Непопулярна думка: грати в GTA 6 – це зрада». А Landry заявила, що чоловіки, які підтримуватимуть романтичні стосунки з Люсією у грі, ймовірно, також підписуються на моделей та інших дівчат у соціальних мережах.

При цьому романтичні стосунки з вигаданими персонажами є не тільки GTA 6, вони давно стали частиною відеоігор, наприклад, таких, як Тhe Sims, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 та інші.

Інші користувачки соцмереж жартують, що їхні партнери охочіше виконують домашню роботу у відеогрі, ніж у реальному житті. В одному з вірусних відео жінка показує, як її чоловік старанно фарбує стіну в GTA 6, тоді як стіна у ванній кімнаті їхнього помешкання досі залишається непофарбованою.

Подібні ролики стали ще одним приводом для жартів про те, скільки часу чоловіки готові присвячувати віртуальному життю, відкладаючи реальні домашні справи.

Подарункові набори та офіційний дозвіл, щоб пограти

Втім, попри заборони та невдоволення, гра була найочікуванішою у цьому році. Її чекали аж настільки, що в США чоловіки масово пішли у відгули, аби пограти в GTA 6. За прогнозами економістів, через це у відпустки та на лікарняні можуть піти близько 1,5 млн американців, і це може коштувати економіці США до $1 млрд.

Геймер грає в Grand Theft Auto VI © Rula Rouhana / Reuters

Тож після релізу гри у TikTok почали поширюватися відео, в яких дівчата готують своїм партнерам спеціальні набори для проходження гри. Як пише французьке видання Le Parisien, до таких наборів кладуть енергетики, солодощі, напої, краплі для очей та інші речі, які можуть знадобитися під час тривалих ігрових сесій.

Так, наприклад, зробила блогерка Андреа, вона навіть замінила оригінальну обкладинку гри зображенням себе та свого хлопця.

Однак у коментарях користувачі не оминули попередніх суперечок про Люсію. Деякі жартували, що дівчата готують партнерам усе необхідне, аби ті зрештою «зрадили» їм із віртуальною жінкою.

Ще один приклад того, як пари домовляються про проходження GTA 6, – історія блогерів із Сінгапуру Лізи Чан та Джуліана Тея. Подружжя опублікувало жартівливу угоду, за якою чоловік отримує десять днів для гри – з 19 до 29 листопада.

Пара підписала контракт, який дозволяє чоловікові грати в GTA 6 без перерви © Dexerto / Х

Документ містить п’ять умов. Зокрема, дружина зобов’язується не відволікати чоловіка під час проходження місій, не просити його виконувати домашні справи посеред гри та дозволити відпочити після невдалих завдань. Окремий пункт стосується віртуальних стосунків: подружжя має погодитися, що події у відеогрі є вигаданими, зокрема побачення з персонажами та відвідування стриптиз-клубів.

Публікація викликала неоднозначну реакцію. Деякі користувачі підтримали пару, інші критикували дружину та закликали її розірвати стосунки.

Зрадити Люсії в грі не вийде

Водночас після виходу GTA 6 з’ясувалася деталь, яка додає цій дискусії іронічного відтінку, – гравці не можуть зрадити Люсії з іншими жіночими персонажами. Як повідомляє PC Gamer, Джейсон може підтримувати романтичні стосунки лише з нею. Він може ходити до стриптиз-клубу, але завести інший роман – зась.

Розробники пояснили відсутність інших романтичних партнерок тим, що це не відповідало б історії Джейсона та Люсії © Rockstar Games

Такий підхід відповідає задуму розробників: GTA 6 розповідає історію пари, яка разом опиняється у складних обставинах. Можливість заводити інші романтичні стосунки не відповідала б цій концепції.

«Усе, що ми реалізували в GTA 6, було зроблено для того, щоб підкреслити дух історії, яку ми хотіли розповісти», – говорять розробники.

Тож дискусія про віртуальну зраду отримала несподіване завершення: поки одні користувачки сперечалися, чи можна вважати побачення з Люсією зрадою, розробники фактично не залишили гравцям можливості для такого вибору.

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