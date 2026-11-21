Під час патрулювання до інспекторів звернулась перехожа й розповіла, що біля її будинку двоє невідомих вживають наркотичні речовини.

Обстеживши прилеглу територію патрульні помітили двох підозрілих чоловіків, які, побачивши службове авто, різко змінили напрямок руху та намагалися уникнути зустрічі з поліцейськими.

Як повідомили в патрульній поліції Миколаївської області, під час поверхневої перевірки згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» в одного з громадян були виявлені 20 згортків, обклеєні різнокольоровими стрічками з, ймовірно, наркотичними речовинами. Зі слів чоловіка, він повинен був передати згортки знайомому.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин події.

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