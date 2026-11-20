Парламент Данії 19 листопада одноголосно схвалив угоду з США та Гренландією про розширення американської військової присутності на острові. Документ дозволяє Вашингтону створювати нові оборонні об’єкти в Арктиці, одночасно зберігаючи данський суверенітет над Гренландією.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту Данії, передає «Курс України».

За ратифікацію угоди проголосували всі 109 депутатів, присутніх на засіданні Фолькетингу. Проти не виступив жоден парламентар. Документ було прийнято у другому читанні без додаткових дебатів.

Угода передбачає розширення військової присутності США в Гренландії та створення нових оборонних районів. Вона доповнює договір 1951 року, який регулює розміщення американських військових об’єктів на території острова.

Зокрема, Сполучені Штати отримають можливість модернізувати та розширювати діяльність існуючої космічної бази Пітуффік, розташованої на північному заході Гренландії.

Крім того, угода дозволяє створити два нові оборонні райони — у Нарсарсуаку на півдні острова та Местерсвігу на сході. Конкретні умови їх використання, технічні параметри та порядок розміщення військової інфраструктури сторони мають узгодити окремо.

Документ також передбачає можливість створення додаткових військових об’єктів у майбутньому. Однак Вашингтон не зможе самостійно визначати їх розташування та умови функціонування без узгодження з Данією та Гренландією.

Окремі положення угоди спрямовані на обмеження військової присутності та стратегічного впливу третіх держав в Арктиці. Зокрема, йдеться про недопущення створення військової інфраструктури країнами, які не входять до НАТО, а також про посилення контролю над іноземними інвестиціями в стратегічні галузі.

Ці заходи передусім пов’язані зі стурбованістю західних держав зростаючою активністю Росії та Китаю в Арктичному регіоні.

Угода також передбачає посилення співпраці в рамках НАТО, включаючи військове планування, спільні навчання та обмін розвідувальною інформацією. У документі згадується можливість використання території Гренландії для американської системи протиракетної оборони Golden Dome.

При цьому угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія, а також право жителів Гренландії на самовизначення. Вона не передбачає передачі острова під контроль Сполучених Штатів.

Як повідомляє Associated Press, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен привітала рішення парламенту, зазначивши, що досягнення домовленості потребувало непростих переговорів.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також позитивно оцінив голосування. За його словами, угода демонструє можливість захищати права жителів острова і одночасно знаходити рішення шляхом дипломатичного діалогу.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні 2026 року США, Данія і Гренландія підписали безпекову угоду