За добу підрозділи ДСНС ліквідували чотири пожежі. Одна з них виникла внаслідок російської атаки БпЛА на промислову інфраструктуру у м. Вознесенську. Постраждав 63-річний чоловік, його госпіталізували. На місці виникла незначна пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

У Веселинівській ТГ Вознесенського району загасили горіння сухої трави та чагарників на відкритій території площею 1000 кв. м.

У Костянтинівській ТГ Миколаївського району вогнеборці ліквідували пожежу в кабіні вантажного автомобіля.

Також у Миколаєві горіли речі домашнього вжитку у двоповерховому житловому будинку.

У цих випадках постраждалих немає. Причини пожеж встановлюються.

Від ДСНС працювали 24 співробітники та 6 одиниць техніки, додатково на Вознесенщині залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони.