Цієї ночі під ударом були Київ і девʼять областей, повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости. Пошкоджено обʼєкт водовідведення, офісні й комерційні будівлі. Внаслідок атаки в Києві загинули шестеро людей. Ще 15 постраждали.

У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. Поранено четверо людей, пошкоджено корпус МРТ.

Пошкоджені підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині, а також житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині. Влучання є також в обʼєкти енергетики.

Загалом на цю хвилину відомо про вісьмох загиблих та 28 постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким.

Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам і комунальникам, які від ночі працюють на місцях ударів, допомагають людям і ліквідовують наслідки. Дякую воїнам ППО за кожну збиту ціль.