Посли країн-членів Євросоюзу схвалили нові санкції проти Росії.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на дипломата ЄС.
За словами джерела, у санкційних списках опинилися 113 субʼєктів через порушення територіальної цілісності України та ще 31 — у рамках гібридного режиму.
«Їх планують остаточно затвердити на засіданні Ради ЄС з закордонних справ 16 листопада», — повідомив наш співрозмовник.
21 жовтня стало відомо, що Євросоюз запропонував країнам-членам додатково внести до списку санкцій проти Росії ще 117 субʼєктів, які забезпечують доходи для агресивної війни Росії проти України.
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