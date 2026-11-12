Посли країн-членів Євросоюзу схвалили нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на дипломата ЄС.

За словами джерела, у санкційних списках опинилися 113 субʼєктів через порушення територіальної цілісності України та ще 31 — у рамках гібридного режиму.

«Їх планують остаточно затвердити на засіданні Ради ЄС з закордонних справ 16 листопада», — повідомив наш співрозмовник.

21 жовтня стало відомо, що Євросоюз запропонував країнам-членам додатково внести до списку санкцій проти Росії ще 117 субʼєктів, які забезпечують доходи для агресивної війни Росії проти України.

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