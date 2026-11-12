За попередньою інформацією, внаслідок російських атак постраждалих немає.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07.00 сьогодні, передає Інше ТВ.

Так, учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була енергетична та промислова інфраструктура. Постраждалих немає. Також сьогодні зранку ворог атакував портову інфраструктуру.

Крім цього, вчора ворог атакував Вільнозапорізьку громаду Баштанського району баражуючим боєприпасом «Бандероль». Внаслідок чого у с. Вільне Запоріжжя пошкоджено вікна чотирьох приватних будинків. Постраждалих немає.