Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 616 330 (+2 150) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 471 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 720 (+14)

Артилерійські системи: 52 278 (+47)

РСЗВ: 2 269 (+3)

Засоби ППО: 1 756

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 130 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 605 923 (+1 013)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 838 (+312)

Спеціальна техніка: 4 899 (+5)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.