Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 616 330 (+2 150) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 471 (+3)
Бойові броньовані машини: 25 720 (+14)
Артилерійські системи: 52 278 (+47)
РСЗВ: 2 269 (+3)
Засоби ППО: 1 756
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 130 (+8)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 605 923 (+1 013)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 838 (+312)
Спеціальна техніка: 4 899 (+5)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.