Дві українські оборонні компанії взяли участь у тендерах НАТО та здобули перемогу.

Про це заявила глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук під час заходу в Брюсселі з нагоди запуску платформи українських виробників зброї UARM HUB, повідомляє «Укрінформ».

Серед інших позитивних зрушень у відносинах між Україною та НАТО Гетьманчук відзначила створення Агенцією НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) спеціального механізму співпраці — «Партнерства для підтримки безпекового співробітництва» (Security Cooperation Support Partnership), розробленого спеціально для українських компаній. Він дає їм змогу брати участь у закупівельних програмах НАТО.

За словами Гетьманчук, дві українські компанії вже «взяли участь у тендерах НАТО і були визнані переможцями».

Крім того, завдяки спеціальному механізму пошуку партнерів українські компанії та стартапи можуть знаходити партнерів у країнах-членах Альянсу для спільної розробки й тестування технологій, а також масштабування оборонного виробництва.

Альона Гетьманчук (фото: Getty Images)

«Зрештою, ця ініціатива сприяє інтеграції українських компаній в оборонну інноваційну та промислову екосистему НАТО», — зазначила очільниця Місії.

Вона також нагадала про підписання меморандуму між Україною та DIANA — акселератором оборонних інновацій НАТО. За словами Гетьманчук, Україна стала першим партнером Альянсу, який уклав подібну угоду.