Уряд Канади запровадив додаткові санкції проти росії, включивши до списку обмежень 38 організацій та 24 фізичні особи. Нові заходи спрямовані на послаблення російського військово-промислового комплексу та обмеження розробки балістичних ракет.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд на полях зустрічі голів МЗС країн G7 у Парижі, передає Слово і діло.

Окремо санкції стосуються фінансових структур, зокрема криптовалютних бірж, які допомагають росії обходити обмеження та підтримувати фінансування війни проти України.

За словами Ананд, нові заходи мають зменшити здатність росії завдавати ракетних ударів по українських містах.

«Ми непохитні у своїй підтримці України і будемо й надалі підвищувати ціну для росії, поки вона не припинить агресію і не поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України», – наголосила вона.

Нагадаємо, у вересні Канада запровадила санкції проти восьми росіян, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей.

А до цього під санкції в Канаді потрапили 162 фізичні та юридичні особи, у тому числі організації та судна тіньового флоту, пов’язані з росією.