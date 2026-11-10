Сьогодні о 05:10 на перегоні Черемуха – Віледь в Архангельській області рф обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь. Унаслідок обвалу кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.

Рух ділянкою повністю перекрито.

Попередньо розглядається версія диверсії, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Варто зазначити, що обвалений міст є частиною Печорської залізничної магістралі – важливого транспортного коридору, який забезпечує пасажирське та вантажне сполучення з північними регіонами рф. Його руйнування вже призвело до повного припинення руху на ділянці та порушення залізничної логістики.