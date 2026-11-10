Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до 10 років позбавлення волі колишнього виконувача обов’язків директора ДП “Морський торговельний порт “Чорноморськ” за одержання неправомірної вигоди, повідомляє ВАКС.

“10 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього виконувача обов’язків директора ДП “Морський торговельний порт “Чорноморськ” в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України) та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна у тому числі 1/2 частини нежитлового приміщення, земельну ділянку, автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року випуску та $2 тис.”, – йдеться в повідомленні ВАКС в телеграм-каналі у вівторок.

Крім того, суд призначив додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій (незалежно від форм власності), строком на 3 роки.

“До набрання вироком законної сили суд змінив обвинуваченому запобіжний захід із застави на тримання під вартою, взявши його під варту безпосередньо в залі суду”, – уточнюють у суді.

Нагадаємо, мова йде про Ігоря Шевченка, якого звинуватили в одержанні 250 тисяч доларів неправомірної вигоди.