Як повідомляло сьогодні ІншеТВ, Брат радника ОП Михайла Подоляка загинув на “СВО” – воював проти України (ФОТО)

Сам Михайло Подоляк у коментарі hromadske сказав, що не має ніяких даних щодо смерті брата: «Ми взагалі не спілкувались десятки років. Ніяких комунікацій у будь-якому вигляді — ні напряму, ні через посередників, ні через родичів. Ніколи не мав нічого спільного з ним чи його родиною».

Неприємно нагадувати, але у 2021 році Михайло Подоляк не заперечував спілкування з братом, хоча й дуже стриманого. В інтерв’ю Главкому він говорив таке, відповідаючи на питання.

Ваш рідний брат – Володимир Подоляк – є громадянином РФ і є інформація, що він чи то проходить, чи то проходив службу в російській розвідці. Це так?

Він наразі – вже давно звичайний військовий пенсіонер. Ще за Радянського Союзу туди виїхав. Десь в 1986 чи 1987 році.

Як-то кажуть, «розвідників колишніх не буває». Ви з ним часто спілкуєтесь?

Будь-ласка, не треба жити стереотипами. А щодо спілкування… По-перше, зараз його практично нема. Тобто на день народження можу подзвонити і все. І цьому є багато світоглядних і організаційних причин. По-друге, не бачу жодного сенсу відмовлятись від сім’ї, навіть якщо ідеологічно ми категорично різні. І навіть якщо я категорично проти будь-якої ворожої для моєї країни ідеології, тим більше сучасної російської, – сказав Михайло Подоляк.

І коли він говорив правду?