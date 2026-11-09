Вихованець Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Віктор Антипенко посів друге місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби в Молдові.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Спортсмен представляє Національну збірну України та вкотре продемонстрував високий рівень підготовки, силу духу й наполегливість, здобувши срібну нагороду міжнародних змагань.

Важливу роль у спортивних досягненнях Віктора відіграє його наставник – заслужений тренер Георгій Петков, який забезпечує професійну підготовку спортсмена та підтримує його на шляху до нових перемог.

Цей результат – не лише особисте досягнення спортсмена, а й приклад того, як доступ до спорту, належна підтримка та можливості для розвитку допомагають людям з інвалідністю реалізовувати свій потенціал і досягати високих результатів.

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсмен з Миколаївщини Кирило Паліюк став чемпіоном світу з бодібілдингу серед атлетів семі-про (ФОТО)