З 29 жовтня по 2 листопада в іспанському місті Санта-Сусанна проходить чемпіонат світу з бодібілдингу IFBB Semi-Pro World Championships 2026.

У складі національної збірної України на міжнародній першості виступають 13 спортсменів, які представляють країну в різних категоріях.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, за результатами змагань представник Миколаївської області Кирило Паліюк здобув золоту нагороду чемпіонату світу.

У дисципліні «Класик фізик» у ростовій категорії понад 180 см Кирило Паліюк виборов титул чемпіона світу семі-про.

Підготовкою спортсмена займається тренерка Інна Сочинська.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський спортсмен Артем Гроднов здобув дві нагороди чемпіонату Європи з рукопашного бою (ФОТО)