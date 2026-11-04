НАБУ продовжує спілкуватися із суспільством натяками. Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Черговий скандал – у НАБУ звинуватили СБУ у перешкоджанні обшуку і погрозах зброєю. Що відбувається.

Нам обіцяли деталі згодом і тепер повідомили таке:

“У межах операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища”.

Замість подробиць показали ролик і знову пообіцяли деталі згодом.