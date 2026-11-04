Сьогодні з самого ранку, близько 7.00, у НАБУ заявили, що високопосадовець СБУ погрожує застосуванням зброї та перешкоджає проведенню обшуку.

“Під час проведення детективами НАБУ законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку.

Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ”, – йдеться у повідомленні. Деталі обіцяли згодом, та виявилось, як завжди, не для всіх.

Зараз через УП стало відомо, що НАБУ проводить обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ полковника Антона Кравчука. І що Кравчука і генерала СБУ Сергія Дуку пов’язували з операціями проти антикорупційних органів.

Цікаву інформацію злив і колишній генпрокурор Руслан Кравченко.

“НАБУ проводить обшуки у трьох високопосадовців СБУ, чиї підрозділи були задіяні у розслідуванні кримінальних проваджень проти директора НАБУ Семена Кривоноса та близького оточення керівника САП Олександра Клименко, членів його родини. Вся інформація щодо цього провадження буде мною оприлюднена. Як і коментар щодо закриття кримінального провадження проти директора НАБУ. Дії НАБУ та САП є нічим іншим як політичною помстою та систематичним намаганням дестабілізувати ситуацію в країні”, – написав він.

Слідкуємо.