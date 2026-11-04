3 листопада на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі.

Одна з них — горіння на другому поверсі двоповерхової будівлі столярного цеху меблевої фабрики у м. Миколаєві. Вогнеборці ліквідували пожежу та вберегли будівлю від повного знищення, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Ще одна виникла в житловому секторі — у с. Веселинове Вознесенського району горів будинок. Площа горіння склала 6 кв. м.

Також вчора загасили пожежу сміття у м. Первомайську на площі 25 кв. м.

Загалом за добу на гасіння залучались 48 співробітників та 9 спецавтомобілів. Причини загорянь встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві загасили пожежу в приватному будинку