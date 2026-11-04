Республіканка українського походження Вікторія Спартц поступилася демократу Джей Ді Форду у боротьбі за місце у Палаті представників від 5-го округу Індіани.

Спартц народилася 1978 року в Носівці Чернігівської області, а 2000-го переїхала до США. 2020 року вона вперше вибралася до Конгресу від Республіканської партії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Спартц спочатку підтримувала Україну та голосувала за американську допомогу, але пізніше змінила позицію.

У квітні 2024 року вона проголосувала проти виділення Україні масштабного пакета підтримки обсягом понад $60 млрд. А потім вона весь час образливо і зневажливо відгукувалася про Україну і значно краще про Путіна.