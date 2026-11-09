У понеділок, 9 листопада, в турецькій Анталії розпочнеться 31-ша Конференція ООН зі зміни клімату — COP31. До 20 листопада представники держав обговорюватимуть скорочення викидів парникових газів, розвиток чистої енергетики та підтримку країн, які найбільше потерпають від кліматичних змін.

Про це пише Сzechia-online.

За інформацією Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, конференція проходитиме у виставковому комплексі Анталії.

Окремий саміт глав держав та урядів запланований на 11–12 листопада. Його відкриє президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Очікуються виступи керівників держав та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Головна тема переговорів — як перейти від кліматичних обіцянок до конкретних змін в енергетиці, промисловості та захисті населення від екстремальних погодних явищ.

Країни обговорюватимуть можливості скорочення використання викопного палива, розвиток відновлюваних джерел енергії та фінансову підтримку адаптації до кліматичних змін.

Одне з центральних питань — як фінансувати захист від посух, повеней та інших небезпечних погодних явищ, які впливають на життя людей, сільське господарство й інфраструктуру.

Конференція включатиме офіційні переговори делегацій та заходи за участю бізнесу, науковців і громадських організацій.

Підсумки саміту залежатимуть від домовленостей, яких держави досягнуть під час переговорів до 20 листопада.

Як повідомляло Інше ТВ, У Лондоні скасували кліматичний захід про аномальну спеку через… аномальну спеку