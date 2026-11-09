9 листопада в Україні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Традиційно у цей день оголошують нових володарів почесної відзнаки «Зірка культури міста Миколаїв — 2026».

Як повідомили в управлінні культури і мистецтв Миколаївської міськради, цього року на почесну відзнаку номіновано шістьох митців та фахівців, чия праця стала вагомим внеском у культурне життя нашого міста.

Володимир Василенко — артист вищої категорії ансамблю народних інструментів «Узори», а з 2025 року — його музичний керівник. Він є автором, організатором і співорганізатором творчих проєктів, зокрема концертів тріо «Soul Time» та ансамблю «Acoustic Band». Створив десятки авторських творів і сотні аранжувань та обробок української музики. У складі ансамблю «Узори» є володарем Гран-прі та лауреатом багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів. У 2025 році отримав звання «Заслужений артист України». Протягом останніх чотирьох з половиною років брав участь у благодійних концертах в Україні та Нідерландах, кошти з яких спрямовували на допомогу ЗСУ.

Юрій Одробінський — завідувач кафедри дизайну ЧНУ імені Петра Могили, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент, член НСХУ. Він є відомим художником і майстром різьблення по дереву, створив понад 100 декоративних панно на основі етнофутуристичних образів. Провів 16 персональних виставок, брав участь у понад 80 колективних художніх виставках в Україні, Італії, Німеччині та Данії. Лауреат обласної премії ім. Миколи Аркаса. У 2026 році отримав звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Олександр Коваль — режисер Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Працює над створенням сценічних постановок і концертних програм, зокрема дитячих заходів, а також долучається до проведення культурно-мистецьких подій як ведучий. Однією з його масштабних творчих робіт стала театрально-хореографічна постановка «Гетьман» (2025), де він виступив режисером та виконав одну з головних ролей.

Сергій Розмариця — викладач Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, режисер, ведучий та організатор культурно-мистецьких заходів. Його називають «голосом Миколаєва», адже він супроводжує найважливіші культурні та громадські події міста. Бере участь у підготовці заходів до Дня Соборності, Дня Незалежності, Дня захисників і захисниць України, Дня пам’яті жертв Голодомору та багатьох інших. Як викладач готує майбутніх фахівців сценічного мистецтва.

Ганна Половенко — українська письменниця, чия творчість нерозривно пов’язана з Миколаєвом. Авторка книг «Миколаїв. 24.02.2022», «Життя як уламки скла» та «Моє намисто», виданих у видавництві Ірини Гудим. Її твори відображають події воєнного часу, зберігають свідчення очевидців і допомагають осмислити пережите. З 2022 року активно долучилася до волонтерства в Червоному Хресті та ЖБ «Кікімора».

Олександр Сечін — викладач ударних інструментів Дитячої музичної школи №2. Працює в закладі з 2007 року. Його вихованці стабільно демонструють творчі результати та гідно представляють школу на мистецьких конкурсах різних рівнів. Він є талановитим концертуючим музикантом, бере активну участь у концертних програмах гурту «Крила» та інших естрадних колективів. У 2024–2026 роках організовує та проводить традиційні концерти учнів свого класу. За роки роботи здобув заслужений авторитет серед учнів, батьків і колег.

Також на відзнаку «Почесний амбасадор культури міста Миколаїв» цього року висунуто Руслану Сікаленко — менеджерку проєктів регіонального брендування та соціального підприємництва ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь». Вона є авторкою та керівницею проєкту «Ідентичність Миколаївщини: минуле, сучасне і майбутнє» («В пошуках Миколаївської ДНК»), сприяла відродженню таврійського розпису та створенню у Миколаєві Майстерні таврійського розпису, а також активно підтримує миколаївських майстрів народної творчості. Її діяльність спрямована на збереження регіональної пам’яті, посилення локальної ідентичності та популяризацію культурної спадщини Миколаївщини.

Як повідомляло Інше ТВ, «Зірка культури Миколаєва-2025» – ви всі їх знаєте