Суспільне Мовлення отримало 217 заявок на участь у Національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення 2027». За період приймання заявок, що тривав з 15 вересня до 2 листопада 2026 року, надійшли заявки від 201 артиста та артистки.

Про це повідомляє «Суспільне».

Загалом на Нацвідбір-2027 подалися 153 сольних виконавців та 48 гуртів. У переліку є також вісім музикантів, які були учасниками Нацвідборів на «Євробачення» різних років. Окрім того, заявки подали й артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

За результатами попереднього відбору буде сформовано лонгліст учасників, які продовжать брати участь у Нацвідборі. Надалі їм також запропонують укласти договір із Суспільним до 24 листопада. Список буде оголошений згодом.

Учасники лонгліста повинні будуть пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова, в якому обов’язкова особиста участь. Він розповів, що у «заявках є декілька сюрпризів, на які не очікував» й сам продюсер. Шуров зазначив про наявність фактору ШІ у створенні, аранжуванні та звучанні демо пісень.

«На фоні згенерованих ШІ бек-вокалів та оркестрів ще самобутніше зазвучали пісні, до яких доклали руку численні люди-музиканти. На стадії лонгліста ми будемо разом допрацьовувати пісні так, щоб вони відповідали рівню та правилам великого фіналу “Євробачення”», — каже Pianoboy.

Серед учасників лонгліста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування. Воно визначить ще одного учасника фіналу.

Переможця чи переможицю Нацвідбору оберуть в лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Як повідомляло Інше ТВ, Перша країна заявила про бойкот Євробачення-2027