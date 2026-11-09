Адвокат генерала СБУ Сергія Дуки підтвердив, що у Службі безпеки збирають гроші на заставу для його клієнта, але стверджує, що фіксованого прайсу «добровільної пожертви» немає.

«Глобально — це справді правда. Я трошки знаю про цю ситуацію. Справді, всі розуміли, що застава буде. Справді, в центральному апараті Служби безпеки об’єдналися, щоб допомагати, якщо буде застава.



Це є абсолютно добровільна справа. Неочікувано для працівників центрального апарату почали надходити дзвінки з регіональних підрозділів і працівники сказали:

«Ми також хочемо взяти участь і ми підтримуємо нашого генерала», — сказав Юрій Сухов в етері «Бутусов плюс».

Ведуча Ірина Ромалійська уточнила, звідки у співробітників СБУ по 50 000 чи 150 000 тисяч гривень — саме стільки, за інформацією джерел ZN.UA збирають на заставу для Дуки у розмірі 65 млн гривень.

Сухов відповів, що не знає, які зарплати у співробітників СБУ, натомість заявив, що «у НАБУ заробітна плата від 100 000 на місяць і вище». Тож 50 000 він вважає «прийнятною» сумою.

«Але принципово, що немає ніякої команди, немає ніяких зобов’язань. Це однозначно», — додав він.

Адвокат Дуки також стверджує, що не знає, скільки вже вдалося зібрати — така інформація є тільки в державному казначействі, яке не працює у вихідні.

«І ще невідомо, чи пропустили ці гроші банки. Бо тут є ще питання дуже великі», — підсумував Сухов.

У той же час на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат стверджує, що нічого з того, про що було кіно НАБУ, генералу СБУ не інкримінують.

“НАБУ зняло черговий екшн фільм зі спецефектами, навіть Гай Річі чи Квентін Тарантіно мабуть мають заздрити.

Але не все так тривіально, як хочуть нав‘язати суспільству і звісно ж не всі, очевидно, розібралися з яким переліком претензій та доказів прийшов прокурор до суду для обрання запобіжного заходу генералу СБУ Сергію Дуці.

У фільмі НАБУ всі бачили справжній жахливий кримінальний трилер: наркотики, катування, хабарі, шахрайські кол-центри. Однак, як не дивно, у 42-сторінковому повідомленні про підозру Сергію Дуці не інкримінують з цього абсолютно нічого: ані хабарництва, ані катувань, ані наркоторгівлі, ані організації шахрайських кол-центрів. Є лише одна стаття — 255 (частина 3) КК України: участь у злочинній організації з використанням службового становища, яка, до речі, розслідується безпідставно, оскільки за цим складом злочину відомості до ЄРДР, що уповноважують на проведення досудового слідства, НЕ ВНЕСЕНІ.

І тут виникають два абсолютно логічні для людини зі здоровим глуздом юридичні питання.

Перше: якщо Сергій Дука був учасником злочинної організації, то в чому конкретно полягала його злочинна діяльність? Адже жодного з продемонстрованих у фільмі злочинів йому не інкримінують.

Друге: чи знав Сергій Дука взагалі про існування цієї злочинної організації, чи свідомо став її учасником, розумів її злочинну мету, розподіл ролей та чи умисно виконував відведену йому роль? Я розумію, що питання складні, але вони обов‘язкові для кримінального провадження, інакше переслідування особи такий самий кримінал.

НАБУ описує знайомство Сергія Дуки з Андрієм Осіповим на прізвисько «Кримінал», телефонні розмови, листування та контакти з правоохоронцями. Це все добре, але то все емоції, неприйнятні для кримінального провадження. Чи є конкретні матеріальні докази таким твердженням? Можна ствердно казати – НІ. Жодних конкретних доказів того, що Сергій Дука погодився стати учасником злочинної організації, вчиняв дії та виконував якусь злочинну роль – немає. Прокурор у суді не надав ідентифікуючих Сергія Дуку підтверджень цим листуванням та розмовам.

Я розумію, що контент екшну розповсюджений НАБУ розрахований не на інтелектуальне, а на емоційне сприйняття. Але ж юристи розуміють у чому різниця між закидами та фактами.

Забігаючи наперед, запитаю, а чи можливо, що всі взаємовідносини з Осіповим, відбувались під таємним контролем держави? І саме держава хотіла отримати від цього вигоду у сфері діяльності СБУ? Але, хіба НАБУ може знати про такі надскладні таємні речі?

Щодо самого змісту підозри, просто торкнусь декількох надто очевидних для стороннього спостерігача моментів.

Перший: повернення арештованої криптовалюти Осіпова на суму близько 2,4 млн доларів.

Прокурор публічно оголосив, що Сергій Дука сприяв тому, що кошти повернули. Але ж насправді арешт не скасували, а гроші ніхто не повернув. У чому тоді злочин? А чи не могла, взагалі, це бути оперативна розробка, з боку СБУ? Питання не риторичне. За будь-яких умов прокурор не зміг цього спростувати.

Другий — оформлення якихось перепусток для пересування під час комендантської години і т.і.

Але це події травня 2024 року. Разом із тим за твердженням сторони обвинувачення, Сергія Дуку нібито залучено до злочинної організації у жовтні 2025 року.

Тоді до чого тут Дука?

Третій — міфічна наявність корупційних злочинів, підслідних НАБУ, і багато багато грошей. У складеній стороною обвинувачення підозрі немає жодного факту отримання чи залучення до надання/отримання хабаря Сергієм/ю Дукою/и і, звісно, немає жодного інкримінованого йому корупційного злочину.

Якесь публічно-державне ноу-хау: злочинів немає і відео про їх вчинення Дукою є.

Ну і як же ж без вишеньки на торті – обшуку?

Детективи НАБУ розпочали слідчі дії вночі, о 5:30 ранку, та замість розумного дзвінка у домофон, пред’явлення у відеокамеру ухвали слідчого судді про обшук, почали без попередження «перелазити» через огорожу до охоронюваної особи вночі. Мабуть раніше працювали у пожарних і багато тренувались долати перепони? Тут я жодним чином не хочу образити героїв – працівників ДСНС. Особисто я їх поважаю. Але ось тут-то й вийшов великий конфуз. З іншого боку огороди виявилися не дрови, а спецпідрозділ «Альфа» СБУ. Навіть не буду казати, як на відео обшуку, де хто був переляканий. Але це точно була не перелякана «Альфа».

Виникає закономірне питання, а чи такі дії представників НАБУ не є перевищенням влади? І у зв’язку з цим, хто погодив такий спосіб проведення обшуку? Які для цього були підстави? І головне: чи усвідомлював хтось з ініціаторів, що спроба подолати огорожу вночі на об’єкті під охороною «Альфи» могла спровокувати збройне зіткнення між державними спецпідрозділами. Всі знають, що до обшуку готуються, отже мабуть готувалися до провокації чи ні? І це мабуть було сплановано за для підсилення медійного ефекту?

І тепер найважливіше, навіщо все це? Сергій Дука, під час судового засідання, кваліфікував дії антикорупційних органів політичною помстою. Це його думка, на яку він має право.

У підсумку, однотипний чисельно повторюваний сценарій. Гучний фільм від продюсерів НАБУ (колись вони оголошували конкурс, здається на продюсерів чи сценарістів) формує в суспільстві враження доведеної вини ще до судового розгляду. Після цього людині обирають запобіжний захід із багатомільйонною заставою і знищується її репутація.

Вони хоч раз вибачилися перед людьми, яких виправдав ВАКС? Я про це не чув.

Я не буду співати оди генерал- майору СБУ Сергію Олександровичу Дуці, хай кожний сам робить свої висновки, якщо у нього вистачить часу приділити увагу і подивиться фільм про нього та роботу його безпосередніх підлеглих, у посиланні нижче. Для тих хто реально хоче зрозуміти ситуацію:

Від ІншеТВ. Дивно, що адвокат, який заперечує доказовість одного фільму пропонує як доказ інший фільм. Але ми мусимо відслідковувати все і нікому не вірити на слово, бо слів дійсно багато, а в залишку почасти нічого. Тож тримаємо очі і вуха відкритими, а розум за можливості не затьмареним.