Напередодні в Миколаєві зафіксовано випадок отруєння дитини 2018 р.н., попередньо — чадним газом.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Дитину госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої тяжкості.

Аби запобігти таким випадкам, рятувальники нагадують: перед початком опалювального сезону перевірте справність печі, газових приладів, димоходів та вентиляції. Під час їх використання не ігноруйте вимоги безпеки:

Не використовуйте газову плиту чи духовку для обігріву приміщення;

Не перекривайте вентиляційні канали та не нехтуйте перевіркою димоходів;

Не залишайте дітей без нагляду поруч із ввімкненими опалювальними та газовими приладами;

Генератори використовуйте виключно на відкритому повітрі, подалі від вікон, дверей і вентиляційних отворів;

Встановіть у помешканні датчик чадного газу — він може завчасно попередити про небезпечну концентрацію газу.

Якщо у когось із членів родини з’явилися симптоми, схожі на отруєння чадним газом (першими ознаками отруєння можуть бути головний біль, слабкість, нудота, запаморочення, сонливість), негайно виведіть усіх на свіже повітря та телефонуйте 103.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині молода жінка отруїлася чадним газом