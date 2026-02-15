Вчора, 14 лютого, до рятувальників надійшло повідомлення, що до лікарні у м. Первомайськ ушпиталено жінку 2003 р.н. з попереднім діагнозом отруєння чадним газом.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, під час спілкування із постраждалою встановлено, що вона використовувала для обігріву оселі газовий обігрівач, що, ймовірно, й послугувало накопиченню продуктів горіння в помешканні і, як результат, призвело до її отруєння.

Нараз жінка знаходиться у медичному закладі. Її стан стабільний.

Рятувальники зазначають, що газові обігрівачі зараз мають великий попит як альтернативне джерело опалення оселі. Однак слід пам’ятати, що одним із недоліків даного пристрою є наявність відкритого вогню, що призводить до згорання кисню та виділення продуктів горіння. Саме тому до приміщення, в якому буде працювати газовий обігрівач, висуваються значні вимоги.

Тож при використанні будь-яких приладів слід уважно читати інструкцію виробника та суворо дотримуватись усіх норм та правил безпечної експлуатації. Бережіть себе!

