Вчора вдень в селі Привільне Баштанського району Миколаївщини, за попередніми даними, через несправність пічного опалення отруїлися жінка 1976 р.н. та двоє дівчат 2015 і 2013 років народження. Постраждалі були госпіталізовані до медичного закладу, їхній стан — стабільний.

Як повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області, загалом від початку року це вже п’ятий випадок отруєння чадним газом в області. Постраждали 13 осіб, із них семеро — діти.

Шановні громадяни!

Пам’ятайте: чадний газ — це невидима загроза! Він безбарвний і не має запаху, утворюється під час неповного згоряння палива (дров, газу, вугілля). Газ непомітно накопичується в приміщенні та швидко отруює організм, позбавляючи кров здатності переносити кисень.

Щоб убезпечити себе та своїх близьких, радимо:

• регулярно перевіряти справність печей, котлів і димоходів;

• не користуватися несправними або пошкодженими опалювальними приладами;

• забезпечувати належну вентиляцію приміщень;

• не закривати вентиляційні отвори;

• за можливості встановити датчики чадного газу.