Китай не братиме участі у будь-яких переговорах щодо контролю та скорочення ядерних озброєнь, зокрема й у можливому багатосторонньому форматі за участю США та Росії.

Про це заявив представник КНР при ООН у Женеві Цзянь Шень, пишуть «Букви» з посиланням на EFE.

Він наголосив, що ядерні можливості Китаю “ніяк не відповідають рівням США або Росії”, а тому Пекін не вважає можливим свою участь у таких переговорах на нинішньому етапі.

Основна відповідальність за ядерне роззброєння має лежати на державах, які володіють найбільшими ядерними арсеналами, додав китайський дипломат. Саме вони, за його словами, повинні піти на суттєве скорочення своїх озброєнь.

6 лютого державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон підтримуватиме свій ядерний арсенал, щоб мати змогу вести переговори “з позиції сили”. За його словами, Сполучені Штати не готові погоджуватися на умови, які можуть зашкодити їхній безпеці, і продовжать модернізацію ядерної зброї, водночас висловлюючи зацікавленість у скороченні кількості ядерних арсеналів.

Рубіо зазначив, що попередня система контролю над озброєннями, заснована на двосторонніх домовленостях між США та Росією, більше не відповідає нинішній реальності. Це пов’язано з тим, що Китай за минулі роки суттєво наростив свій ядерний потенціал. Тож нова угода має враховувати наявність одразу двох ядерних конкурентів у США.

Рубіо окремо нагадав, що Москва призупинила свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння ще у 2023 році після “років порушень”, а тому завершення строку його дії 5 лютого не означає початку нової гонки озброєнь.

Додамо, у відповідь на пропозицію президента США Дональда Трампа розпочати тристоронні переговори Москви, Пекіна та Вашингтона з питань денуклеаризації, МЗС КНР заявив, що Росія має скоротити свій ядерний арсенал.

На думку МЗС КНР, зменшити кількість ядерних боєголовок та їхніх носіїв мають також США.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 лютого 2026 року закінчилася дія Договору між РФ і США СНО-ІІІ. Тепер гонка озброєнь?