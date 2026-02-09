У Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок атаки БпЛА постраждали дев’ятеро людей, серед них — 13-річна дівчинка.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.
У результаті удару зайнявся триповерховий житловий будинок — пошкоджено дах і перекриття. В іншому багатоквартирному будинку вибиті вікна, горів гараж.
Також агресор поцілив по Васильківській громаді. Там виникла пожежа, пошкоджені три приватні оселі.
Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
