У Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок атаки БпЛА постраждали дев’ятеро людей, серед них — 13-річна дівчинка.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

У результаті удару зайнявся триповерховий житловий будинок — пошкоджено дах і перекриття. В іншому багатоквартирному будинку вибиті вікна, горів гараж.

Також агресор поцілив по Васильківській громаді. Там виникла пожежа, пошкоджені три приватні оселі.

Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

