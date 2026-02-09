Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс приїхав у Москву, зустрівся з Лавровив і подарував йому музичну шкатулку. У свій подарунок він вклав особливий зміст, бо шкатулка була з музикою Чайковського.

-Щоб нагадати вам, що ви частина нашої Європи, — сказав Ігнаціо Кассіс.

Нагадаємо, Швейцарія гарантувала російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову “безперешкодний приїзд”, якщо він захоче взяти участь в засіданні Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Іньяціо Кассіса на пресконференції, що питання участі в засіданні ОБСЄ російської делегації він обговорював з Лавровим. Засідання пройде в Лугано, швейцарська сторона хотіла б бачити там Росію.

Міністр додав, що під час візиту до Москви говорив про це з Лавровим. За його словами, росіяни нібито “готові взяти участь у наших обговореннях і навіть у міністерській конференції, якщо ми, звичайно, зможемо гарантувати логістику та безпеку”.

“Я сказав йому, що Швейцарія може це зробити, і ми продемонстрували, що вже змогли без труднощів прийняти пані Матвієнко, голову Думи, в липні минулого року. І ми можемо гарантувати таке для поїздки міністра Лаврова на міністерську конференцію в Лугано цього року”, – додав він.