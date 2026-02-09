8 лютого та в ніч проти 9 на території Миколаївщини зареєстровано шість пожеж. На одній з них врятовано жінку.

У м. Миколаєві горів дах та перекриття двоповерхового житлового будинку.

По прибуттю на місце надзвичайники виявили в кімнаті на першому поверсі літню жінку. Її винесли на свіже повітря, де постраждалу оглянули медики. Госпіталізації жінка не потребувала. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 80 кв. м.

Ще одна пожежа в житловому секторі виникла у с. Яструбинове Прибужанівської громади Вознесенського району. Горіло перекриття житлового будинку, попередньо, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Площа горіння склала 2 кв. м.

Інші епізоди сталися на об’єктах. Горіли металеві вагончики, сміття, покрівля котельні тощо у м. Миколаєві, с. Криве Озеро Кривоозерської громади Первомайського району.

Загалом за добу від ДСНС залучались 40 співробітників, 10 спецавтомобілів.