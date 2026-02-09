Вчора вдень у місті Миколаєві на проспекті Богоявленському сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом.

Унаслідок аварії пасажирку автомобіля затисло понівеченими конструктивними елементами кузова.

Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували постраждалу та передали її медикам. Жінку госпіталізовано до лікувального закладу.

Від ДСНС залучалися 4 співробітники та 1 одиниця спеціальної техніки.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.