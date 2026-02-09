Пентагон планує розгорнути американські атомні підводні човни на австралійській військово-морській базі HMAS Stirling у Західній Австралії — це стане ключовим елементом стратегії стримування Китаю в регіоні.

Перші американські субмарини мають прибути на базу вже у 2027 році. Загалом Вашингтон планує розмістити там до чотирьох підводних човнів найближчими роками. Австралія інвестує мільярди доларів у розширення бази та будівництво обслуговуючого комплексу поблизу.

Про це, як пише ZN.ua, повідомляє The Wall Street Journal.

Чому Австралія

Для США це рішення дає критично важливу перевагу в потенційному конфлікті з Китаєм. Наразі Америка базує свої підводні човни на острові Гуам, однак Китай може завдати ракетного удару по цій території на початку конфлікту.

Західна Австралія знаходиться відносно близько до регіональних точок напруги — Південно-Китайського моря та Тайваню. Проте достатньо далеко, щоб бути поза зоною «першої лінії» небезпеки. Проведення технічного обслуговування підводних човнів у Західній Австралії також надає США додаткову можливість для ремонту в стратегічно вигідному місці. Зараз більшість обслуговування виконується на Гуамі, у Перл-Харборі на Гаваях або на континентальній частині США, і американські верфі ледве справляються з навантаженням.

«Якщо ви перебуваєте в якомусь конфлікті, і ваші кораблі отримують пошкодження, ви бажаєте швидко повернутися до бою. Тому наявність цієї географії для посилення того, що у вас є на Гуамі, для посилення того, що у вас є в Перл-Харборі… це дозволить ВМС США повертатися до справи швидше», — сказав контр-адмірал Лінкольн Рейфстек.

Масштабні інвестиції

Уряд Австралії інвестує близько $5,6 млрд у базу Stirling для таких об’єктів, як навчальний центр, житло для персоналу, покращення пірсу для підводних човнів, об’єкт для роботи з радіоактивними відходами, електропостачання.

Поруч на материку Австралія виділила поки що $8,4 млрд на суднобудівний та обслуговуючий комплекси у передмісті під назвою Henderson. Очікується, що він включатиме сухі доки, які потрібні для великих ремонтів та найбільш масштабного рівня технічного обслуговування.

Австралійські об’єкти «мають бути більшими, ніж на Гуамі, оскільки там буде постійний береговий ремонтний об’єкт із сухим доком», — сказав Браян Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гадсона та колишній підводник. «Теоретично ВМС можуть впровадити пакет капітального ремонту в Австралії та зменшити обсяг робіт, необхідних, коли субмарина повертається додому».

Формально — ротація, фактично — постійна присутність

Оскільки Австралія не дозволяє розміщення іноземних баз на своїй території, офіційні особи публічно характеризують майбутні американські розгортання як ротаційні — але підготовка свідчить, що американські підводні човни можуть перебувати в Stirling досить довго. Австралійські чиновники очікують, що близько 1200 осіб персоналу переїдуть до цього регіону зі США та Великої Британії, яка також буде «резидентом» Stirling зі своїм підводним човном.

Ці плани є викликом для країни, яка не має досвіду експлуатації власних атомних підводних човнів. Введення сухих доків в експлуатацію до того часу, коли вони будуть потрібні, також буде проблемою, кажуть деякі аналітики. Австралійські чиновники сигналізували, що “аварійна” можливість сухого докування — наприклад, плавучий док, який може справлятися з великими несподіваними ремонтами, хоча і не з найбільш масштабним рівнем обслуговування — має бути готова до початку 2030-х років.

Виклики та перешкоди

Плани стикаються з іншими перешкодами, включаючи очікувану потребу ще в $9 млрд для завершення комплексу обслуговування та суднобудівного об’єкта в Henderson. Залучення працівників, ймовірно, буде також дорогим.

Частина місцевих жителів стурбовані радіоактивними відходами, а більше військового персоналу може створити тиск на ринок нерухомості. Також є занепокоєння, що наявність американських підводних човнів поблизу може зробити цей район мішенню для потенційного удару.

Угода AUKUS та питання суверенітету

Майбутні розгортання в Stirling є частиною так званої угоди AUKUS між США, Великою Британією та Австралією. Згідно з пактом, Австралія має почати отримувати власні атомні підводні човни класу Virginia зі США з початку 2030-х років. Поточний флот Австралії складається з дизель-електричних субмарин. Однак американське суднобудування відстає, і залишаються сумніви щодо того, чи зможуть США продати Австралії ці підводні човни.

«Чи в інтересах Австралії мати базу американських підводних човнів у Stirling і не мати власних підводних човнів? Я не думаю, що це в наших інтересах», — сказав Малколм Тернбулл, колишній прем’єр-міністр Австралії від центристсько-правої Ліберальної партії. «Я вірю в австралійський суверенітет, і я думаю, що угода Aukus стала колосальною жертвою австралійського суверенітету».

Стратегічні переваги

Прихильники кажуть, що наявність американських субмарин у Stirling створить робочі місця та запропонує переваги атомних підводних човнів — які мають більшу швидкість та витривалість, ніж інші підводні човни — поки Австралія чекає, щоб отримати власні.

Американські підводні човни можуть допомогти Австралії, яка залежить від морської торгівлі, патрулювати важливі вузькі місця на півночі. Stirling також був би хорошим центром, з якого американські субмарини могли б блокувати важливі судноплавні шляхи, перекриваючи китайську торгівлю в разі конфлікту.

Хоча Китай все ще може досягти бази ракетами, вразити її буде важче, оскільки Stirling знаходиться далі, ніж американські бази в інших місцях.

