У четвер, 12 лютого, на Бермудських островах помер кіт Палмерстон, який із 2016 року до 2020 року був «головним мисливцем за мишами» в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Про це йдеться в його акаунті в X, передає «NV».

«Палмі був особливим членом команди уряду Бермудських островів і дуже улюбленим членом сім’ї. Він був чудовим товаришем, володів лагідним характером, і його буде дуже не вистачати», — йдеться в заяві.

Зазначається, що він «помер мирно».

Кіт Палмерстон був родом з Баттерсі південного району Лондона. Він почав службу в МЗС у 2016 році, коли його врятували з притулку для кішок і собак Баттерсі. Кота назвали на честь міністра закордонних справ і прем’єр-міністра 19 століття — віконта Палмерстона.

Як повідомляло Інше ТВ, 10 років тому англійські (та й не тільки) ЗМІ приділяли багато уваги стосункам котів тодішніх прем’єр-міністра Терези Мей та голови МЗС Бориса Джонсона. Ларрі (кіт з резиденції прем’єр-міністра) та Палмерстон (кіт з резиденції МЗС) не дуже ладнали і весь час посягали на територію супротивника. Їхні формальні господарі теж певною мірою змагалися в досягненнях котів – наприклад, МЗС Британії хвастав, скільки Палмерстон спіймав мишей, а ось Ларрі навіть опинявся під загрозою звільнення з посади мишолова через лінощі. «Міряння котами» припинилося у 2020 році, коли Палмерстон пішов на пенсію. А ось Ларрі й досі полює на щурів у резиденції британських прем’єрів на Даунінг-стріт, 10.