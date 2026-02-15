Цієї ночі росія вчергове атакувала Одесу.

Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах, ліквідовуючи наслідки влучань та масштабні пожежі, повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

Внаслідок атаки зазнала пошкоджень будівля об’єкта залізничної інфраструктури. Виникло загоряння.

Під час повторної атаки пошкоджено цистерну з паливом. Стався розлив та займання нафтопродуктів.

Окрім того, вночі рятувальники залучалися до гасіння даху закинутої одноповерхової будівлі, що також спалахнула внаслідок атаки.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучались понад 100 рятувальників.

Як повідомляло Інше ТВ, Захисники українського неба вже збили 55 із 83 ворожих БпЛА, але атака ще триває