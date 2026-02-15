Американський штат Каліфорнія підписав з Україною меморандум про взаєморозуміння.
Про це на Мюнхенській безпековій конференції повідомив губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом, передає Інше ТВ.
повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною. Відеозапис заяв Ньюсома опубліковано його прес-офісом на платформі X в суботу.
«Сьогодні Каліфорнія підписала меморандум про взаєморозуміння з Україною. Навіть посеред хаосу та тривоги у Вашингтоні, Каліфорнія продовжує лідирувати як стабільний трансатлантичний партнер. Ми завжди будемо глобальним партнером на благо», – йдеться в дописі прес-офісу штату Каліфорнія до відео-коментаря цитує прес-офіс заяву Ньюсома.
Today, California signed an MOU with Ukraine.— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 14, 2026
Even amid the chaos and anxiety in Washington, California continues to lead as a steady transatlantic partner.
We will always be a global partner for good. pic.twitter.com/iZz55qRgle
