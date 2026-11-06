Держсекретар Марко Рубіо спростував, що нібито планує залишити Білий дім, щоб підготуватися до президентських виборів у 2028 році.

«Я завжди сміюся, коли хтось говорить: «Він збирається піти з посади». Я питаю: «З якої саме?», — сказав він The New York Times, нагадавши, що крім посади держсекретаря обіймає також посаду радника Трампа з нацбезпеки.

Рубіо також сказав, що відтепер у своїх промовах утримуватиметься від будь-яких згадок про 2028 рік. І додав, що підтримає віцепрезидента Джея Ді Венса, якщо той висуне свою кандидатуру на президентських виборах.

«Джей Ді — мій дуже хороший друг. Якщо Джей Ді висуне свою кандидатуру на президентських виборах, я вважаю, що він буде феноменальним кандидатом.



Я вже заявляв про це публічно, і скажу ще раз: я буду першим, хто приєднається до його кампанії та підтримає його», — сказав він NBC News.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що У Трампа розглядають заміну держсекретаря США – вже є кандидат