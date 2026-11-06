Нагадаємо, вчора Меланія Трамп приймала в Білому домі делегації України та Росії. Українську сторону представляли Дмитро Лубінець і Давид Арахамія, російську — Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв. Під час зустрічі обговорювали гуманітарну місію в Олешках.

Тепер стало відомо, що після цього з Дмитрієвим зустрічався і Дональд Трамп. Це він підтвердив, відповідаючи на питання журналістів.

Його запитали, чи проводив він зустріч з українськими представниками, які прибули до Білого дому. Він відповів, що ні. Але підтвердив, що особисто зустрічався зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Розкривати подробиці розмови Трамп відмовився.