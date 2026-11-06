Окружний суд Аттунда у Швеції залишив під арештом колишнього народного депутата Дмитра Святаша, підозрюваного в Україні у державній зраді. Тимчасовий арешт застосували на підставі запиту української сторони відповідно до шведського закону про екстрадицію.

Про це йдеться у протоколі судового засідання від 5 листопада, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

На засіданні прокурорка з національного підрозділу боротьби з міжнародною й організованою злочинністю просила суд підтвердити тимчасовий арешт Святаша (це був розгляд апеляції, до Святаша застосували екстрадиційний арешт на початку цього тижня). Вона послалася на запит України, з якого випливає, що Святаша підозрюють у низці злочинів в Україні, вчинених у період з 2008 по 2018 рік.

Святаш був присутній на засіданні особисто. Його захисник, адвокат Генрік Олссон Лілья, заявив, що Святаш заперечує обґрунтованість підозри, не погоджується з вимогою прокурорки і просить скасувати рішення про арешт. Також під час засідання захист заперечував ризик втечі. За словами адвоката, екснардеп виступає проти екстрадиції в Україну і наголошує, що хоче до Росії.

На прохання прокурорки решта засідання відбулася в закритому режимі.

Суд ухвалив – залишити в силі рішення про екстрадиційний арешт Святаша. Рішення не підлягає оскарженню, але протягом трьох тижнів Святаш може вимагати проведення нового засідання для перегляду арешту. Суд також має намір повідомити про своє рішення міністрові юстиції Швеції.

«Затриманий направляється до слідчого ізолятора Соллентуна (муніципалітет у центральній Швеції – ред.)» – йдеться у протоколі.

Раніше стало відомо, що прокурори Офісу генерального прокурора завершили підготовку матеріалів для екстрадиції Дмитра Святаша, йдеться у відповіді ОГП на запит «Схем» (Радіо Свобода). За даними джерел журналістів у правоохоронних органах, українська сторона вже направила до Швеції пакет документів для його видачі.

Як повідомляло Інше ТВ, Екснардеп Святаш, якого затримали у Швеції, прилетів туди на концерт Стіві Вандера (ВІДЕО)