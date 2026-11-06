У ніч проти 5 листопада в готелі словацького міста Тренчин від ножових поранень загинув українець. За підозрою в убивстві поліція затримала його земляка, ще одного учасника інциденту розшукують. Усі вони — цивільні.

Про це hromadske повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Раніше словацький Nový Čas та чеські Novinky писали, що два військові українського авіапідрозділу влаштували бійку у Словаччині, де вони проходять навчання. А втім, у МЗС спростували, що всі згадані українці — військові.

«Двоє з них перебували у Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України. Просимо не розповсюджувати недостовірну інформацію», — йдеться в повідомленні.

Сам інцидент, як повідомляють у відомстві, стався в готелі SOG. За інформацією поліції, чоловік зазнав двох колото-різаних поранень у ділянки серця та живота. Від травм і гострої внутрішньої кровотечі він загинув.

За підозрою в убивстві словацькі правоохоронці затримали іншого громадянина України. Ще один українець, який перебував на місці події, наразі перебуває в розшуку. Так, регіональна кримінальна поліція в Тренчині відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Наразі Посольство України у Словаччині вже встановило контакт із дружиною загиблого, щоб допомогти у розв’язанні питань щодо поховання. Справа перебуває на контролі установи.