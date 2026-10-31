Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot і супутнього обладнання на 2,1 млрд доларів. Але радіти зарано

Президент Зеленський вночі відреагував на це рішення і закликав не чекати так довго, коли перехоплювачі потрібні вже зараз.

-Сильне рішення Держдепу США – дозволити Україні купити перехоплювачі для «петріотів» проти російської балістики. П’ятсот перехоплювачів PAC-3 – це суттєво, і вже скоро – цією зимою – це МІГ БИ бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись ТІЛЬКИ ЗА КІЛЬКА РОКІВ. Просимо Американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3.

Зараз кожного дня росіяни бʼють по нашій енергетиці. Тільки за останні два тижні жовтня було вже більше 30 російських ударів по дуже вагомих частинах нашої енергомережі. Саме зараз, ще напередодні зими, Путін почав реалізовувати свою ударну операцію проти життєзабезпечення наших міст та громад. Мішені – електрика, опалення, водопостачання, мости та загалом життя у містах.

Ми дійсно просили наших Американських партнерів надати Україні зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів для «петріотів» на місяць. П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями – саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії НЕ вийшло зламати життя в українських містах і громадах.

Сполучені Штати, європейські партнери та інші партнери у світі мають на складах достатні запаси перехоплювачів PAC-3. Надання їх Україні саме зараз, зимою 2026–2027 років, і ПОТІМ відновлення арсеналів партнерів вже НАСТУПНИМИ РОКАМИ завдяки цьому законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву – це був би правильний шлях, і це цілком реально.

Ми вдячні Президенту Трампу. Важливо, що ми говорили про перехоплювачі PAC-3 нещодавно з держсекретарем Марко Рубіо. Україна вдячна Держдепартаменту США та загалом Адміністрації США за дозвіл. Але ми просимо ухвалити рішення, які можуть гарантувати захист життя не післязавтра чи ще колись пізніше, а саме тоді, коли є загроза, – коли Росія вбиває і руйнує. Дякую усім, хто з Україною!