Вчора пізно ввечері і вночі біля Конституційного суду Польщі відбувалися незвичні дії, було багато поліції, президент Навроцький розвернув літак, повернувся до Польщі і також одразу прибув туди, він звинуватив прем’єра Туска в узурпації влади, закликав своїх прибічників виходити до суду. Прибічники послухались і вийшли, намагалися вдертися до суду, були затримання.
Це якщо дуже коротко про цю складну ніч, про деталі якої трохи пізніше. Тож що відбувається? І чому? Якщо коротко – максимальне загострення партійної боротьби між двома партіями, одну з яких уособлює президент Навроцький, а другу – очільник уряду Туск.
Вчора загострення дійшло свого апогею після того, як суддя Конституційного трибуналу (суду) Ганна Корвін-Піотровська (прихильник Туска) усунула на місяць голову Богдана Свєнчковського та заступника голови Бартоломея Соханьського (обидва – прихильники Навроцького) і призначила себе тимчасово виконувачем обов’язків (теж на місяць).
Чому вона це зробила? Грубо кажучи, тому що Свєнчковський і Соханьський саботували роботу суду – відмовлялися приймати проект бюджету на 2027 рік, без якого трибунал фактично припиняв роботу, а Навроцький відмовився приймати присягу у 4 із 6 суддів, законно обраних Сеймом у березні цього року.
Відмова Навроцького приймати присягу у чотирьох суддів (потім ще й у п’ятого) створила конституційну кризу: згідно з Конституцією, суддів обирає Сейм, тобто все законно, але щоб вони вступили на посаду, присягу у них має прийняти президент. Таким чином законно обрані судді не можуть розпочати роботу.
Причому Навроцький публічно не відмовлявся приймати присягу – він просто не з’являвся на її прийняття.
І ось четверо суддів (Марцин Дзюрда, Крістіан Маркевич, Ганна Корвін-Піотровська, Мацей Таборовський + пізніше Мацей Берек, п’ятий) спробували приступити до роботи, незважаючи на відсутність Навроцького, мотивуючи це тим, що вони все одно склали присягу в кабінеті маршала Сейму, а неявка Навроцького – не їх проблема.
Але два прихильники Навроцького в суді – голова Свєнчківський та заступник голови Соханьський – не визнали законність їхнього вступу на посаду, оскільки Навроцький на присязі не був присутній.
Аналітик Бути чи (не бути) цілком обґрунтовано вважає, що має місце звичайний саботаж. Бо таким чином з березня роботу Конституційного трибуналу Польщі фактично паралізовано.
Що сталося вчора? Поки Навроцький був у Сенегалі, Корвін-Піотровська, користуючись ст. 130 закону про влаштування загальних судів, на правах найдосвідченішого судді з чинного складу (у неї стаж з 1999 року) оголосила про тимчасове усунення Свєнчковського та Соханьського, призначивши себе віро на місяць (за законом більше не можна).
Що далі? Корвін-Піотровська скликала загальні збори суддів Конституційного трибуналу на 3 листопада.
Тепер все залежить від того, чи підтримають Корвін-Піотровську решту 12 суддів (всього 15: вісім із нового складу та сім зі старого, серед яких Свєнчківський та Соханьський).
Якщо підтримають, то буде ухвалено бюджет на 2027 рік і суд зможе відновити повноцінну роботу. Якщо не підтримають, то роботу суду буде паралізовано і конституційна криза продовжиться.
Для прийняття бюджету на 2027 рік потрібно схвалення 10 з 15 суддів.
Корвін-Піотровська точно має підтримку її колег, у яких Навроцький відмовився приймати присягу (це 5 голосів). Також Корвін-Піотровську, ймовірно, підтримають ще три судді з раніше схваленого складу (всього, 8 голосів за).
Свєнчковський і Соханьський мають як мінімум три прихильники (разом, 5 голосів проти).
І є ще два судді, чия позиція поки невідома (Якуб Стеліна та Рафал Войцеховський). Від їх вирішення все й залежатиме.
Свєнчковський, Соханьський та Навроцький заявили, що це незаконно, і скликали своїх прихильників на протест до будівлі Конституційного трибуналу. Для цього Навроцький перервав свій візит до Сенегалу і повернувся до Варшави.
Всередині Конституційного трибуналу, куди зайшов Навроцький, відбувалися перепалки. Зокрема Навроцький заявив “не своїм” суддям, що вони не судді і не мають права знаходитися у цтому приміщенні.
⚠️Mamy kolejne nagranie z TK. Tym razem prezydent krzyczy do sędziów, że „nie są sędziami” i w otoczeniu funkcjonariuszy SOP wchodzi po schodach na górę. https://t.co/rkhoQLIv94— Kamil Dziubka 🟡🇵🇱🇺🇦 (@KamilDziubka) October 31, 2026
Дійшло до рукоприкладства – Навроцький намагався відштовхнути жінку-суддю.
https://t.co/sni7uvIVke— Maciej Berek (@MaciejBerek) October 30, 2026
Столична поліція вночі повідомила, що працює лише на зовнішній території та прилеглій алеї Шуха. Усередині будівлі правоохоронців немає.
За поясненням поліції, звернення щодо безпеки надійшли від генерального прокурора та судді трибуналу. Йшлося про протести, можливі загрози життю й здоров’ю суддів і працівників, а також порушення громадського порядку.
Правоохоронці заявляють, що в них кидали небезпечні предмети. Трьох людей затримали після того, як вони перелізли через огорожу. Поліція заперечує будь-які дії проти охорони трибуналу та втручання в діяльність установи.
На 31 жовтня президент Кароль Навроцький скликає термінові консультації з представниками парламентських сил, посилаючись на загрозу внутрішній безпеці.
На тлі цих подій посол Польщі в Китаї Якуб Кумох заявив, що подає у відставку:
«З огляду на події в країні я дійшов висновку, що подальше виконання мною обов’язків посла Республіки Польща є неможливим. Від сьогодні я подав у відставку та звернувся з проханням про відкликання».
На його заяву майже миттєво відреагував очільник МЗС країни Радослав Сікорський:
«Беру до відома непрофесійне завершення Вами своєї місії. Ви більше не представляєте Республіку Польща».
Посол Польщі в Румунії Павел Солох прийняв аналогічне рішення із послом у Китаї Якубом Кумохом.
На підтримку своїх однопартійців з PiS висловився і колишній президент Польщі Анджей Дуда:
«Прем’єр Туск і його люди, які заганяють нас у борги й демонструють жалюгідну економічну некомпетентність, сьогодні показали себе ще й як бандитська наволоч, що здійснила жорстокий напад на конституційний орган держави.
Вони не вміють перемагати відповідно до закону, за демократичними правилами, тому беруться за кийки. Ось такі вони — «європейські».
Лідер партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський, який саме і обрав кандидатуру Навроцького від партії на останніх президентських виборах, назвав події «державним переворотом» та «спробою перетворити Польщу на поліцейську державу».
Прем’єр Туск вчора залишив 2 повідомлення.
Спочатку він написав таке:
“Або ви виведете їх — через рік роботи парламенту, — або вони виведуть нас із Європейського Союзу”.
А потім – ” Відновлення верховенства права — наш обов’язок. Після років беззаконня за часів правління «ПіС» (PiS) це складний, часом болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає”.