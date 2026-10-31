Вчора пізно ввечері і вночі біля Конституційного суду Польщі відбувалися незвичні дії, було багато поліції, президент Навроцький розвернув літак, повернувся до Польщі і також одразу прибув туди, він звинуватив прем’єра Туска в узурпації влади, закликав своїх прибічників виходити до суду. Прибічники послухались і вийшли, намагалися вдертися до суду, були затримання.

Це якщо дуже коротко про цю складну ніч, про деталі якої трохи пізніше. Тож що відбувається? І чому? Якщо коротко – максимальне загострення партійної боротьби між двома партіями, одну з яких уособлює президент Навроцький, а другу – очільник уряду Туск.

Вчора загострення дійшло свого апогею після того, як суддя Конституційного трибуналу (суду) Ганна Корвін-Піотровська (прихильник Туска) усунула на місяць голову Богдана Свєнчковського та заступника голови Бартоломея Соханьського (обидва – прихильники Навроцького) і призначила себе тимчасово виконувачем обов’язків (теж на місяць).

Чому вона це зробила? Грубо кажучи, тому що Свєнчковський і Соханьський саботували роботу суду – відмовлялися приймати проект бюджету на 2027 рік, без якого трибунал фактично припиняв роботу, а Навроцький відмовився приймати присягу у 4 із 6 суддів, законно обраних Сеймом у березні цього року.

Відмова Навроцького приймати присягу у чотирьох суддів (потім ще й у п’ятого) створила конституційну кризу: згідно з Конституцією, суддів обирає Сейм, тобто все законно, але щоб вони вступили на посаду, присягу у них має прийняти президент. Таким чином законно обрані судді не можуть розпочати роботу.

Причому Навроцький публічно не відмовлявся приймати присягу – він просто не з’являвся на її прийняття.

І ось четверо суддів (Марцин Дзюрда, Крістіан Маркевич, Ганна Корвін-Піотровська, Мацей Таборовський + пізніше Мацей Берек, п’ятий) спробували приступити до роботи, незважаючи на відсутність Навроцького, мотивуючи це тим, що вони все одно склали присягу в кабінеті маршала Сейму, а неявка Навроцького – не їх проблема.

Але два прихильники Навроцького в суді – голова Свєнчківський та заступник голови Соханьський – не визнали законність їхнього вступу на посаду, оскільки Навроцький на присязі не був присутній.

Аналітик Бути чи (не бути) цілком обґрунтовано вважає, що має місце звичайний саботаж. Бо таким чином з березня роботу Конституційного трибуналу Польщі фактично паралізовано.

Що сталося вчора? Поки Навроцький був у Сенегалі, Корвін-Піотровська, користуючись ст. 130 закону про влаштування загальних судів, на правах найдосвідченішого судді з чинного складу (у неї стаж з 1999 року) оголосила про тимчасове усунення Свєнчковського та Соханьського, призначивши себе віро на місяць (за законом більше не можна).

Що далі? Корвін-Піотровська скликала загальні збори суддів Конституційного трибуналу на 3 листопада.

Тепер все залежить від того, чи підтримають Корвін-Піотровську решту 12 суддів (всього 15: вісім із нового складу та сім зі старого, серед яких Свєнчківський та Соханьський).

Якщо підтримають, то буде ухвалено бюджет на 2027 рік і суд зможе відновити повноцінну роботу. Якщо не підтримають, то роботу суду буде паралізовано і конституційна криза продовжиться.

Для прийняття бюджету на 2027 рік потрібно схвалення 10 з 15 суддів.

Корвін-Піотровська точно має підтримку її колег, у яких Навроцький відмовився приймати присягу (це 5 голосів). Також Корвін-Піотровську, ймовірно, підтримають ще три судді з раніше схваленого складу (всього, 8 голосів за).

Свєнчковський і Соханьський мають як мінімум три прихильники (разом, 5 голосів проти).

І є ще два судді, чия позиція поки невідома (Якуб Стеліна та Рафал Войцеховський). Від їх вирішення все й залежатиме.

Свєнчковський, Соханьський та Навроцький заявили, що це незаконно, і скликали своїх прихильників на протест до будівлі Конституційного трибуналу. Для цього Навроцький перервав свій візит до Сенегалу і повернувся до Варшави.

Всередині Конституційного трибуналу, куди зайшов Навроцький, відбувалися перепалки. Зокрема Навроцький заявив “не своїм” суддям, що вони не судді і не мають права знаходитися у цтому приміщенні.

⚠️Mamy kolejne nagranie z TK. Tym razem prezydent krzyczy do sędziów, że „nie są sędziami” i w otoczeniu funkcjonariuszy SOP wchodzi po schodach na górę. https://t.co/rkhoQLIv94 — Kamil Dziubka 🟡🇵🇱🇺🇦 (@KamilDziubka) October 31, 2026

Дійшло до рукоприкладства – Навроцький намагався відштовхнути жінку-суддю.

https://t.co/sni7uvIVke — Maciej Berek (@MaciejBerek) October 30, 2026

Столична поліція вночі повідомила, що працює лише на зовнішній території та прилеглій алеї Шуха. Усередині будівлі правоохоронців немає.

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За поясненням поліції, звернення щодо безпеки надійшли від генерального прокурора та судді трибуналу. Йшлося про протести, можливі загрози життю й здоров’ю суддів і працівників, а також порушення громадського порядку.

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Правоохоронці заявляють, що в них кидали небезпечні предмети. Трьох людей затримали після того, як вони перелізли через огорожу. Поліція заперечує будь-які дії проти охорони трибуналу та втручання в діяльність установи.

На 31 жовтня президент Кароль Навроцький скликає термінові консультації з представниками парламентських сил, посилаючись на загрозу внутрішній безпеці.



На тлі цих подій посол Польщі в Китаї Якуб Кумох заявив, що подає у відставку:

«З огляду на події в країні я дійшов висновку, що подальше виконання мною обов’язків посла Республіки Польща є неможливим. Від сьогодні я подав у відставку та звернувся з проханням про відкликання».

На його заяву майже миттєво відреагував очільник МЗС країни Радослав Сікорський:

«Беру до відома непрофесійне завершення Вами своєї місії. Ви більше не представляєте Республіку Польща».

Посол Польщі в Румунії Павел Солох прийняв аналогічне рішення із послом у Китаї Якубом Кумохом.

На підтримку своїх однопартійців з PiS висловився і колишній президент Польщі Анджей Дуда:

«Прем’єр Туск і його люди, які заганяють нас у борги й демонструють жалюгідну економічну некомпетентність, сьогодні показали себе ще й як бандитська наволоч, що здійснила жорстокий напад на конституційний орган держави.



Вони не вміють перемагати відповідно до закону, за демократичними правилами, тому беруться за кийки. Ось такі вони — «європейські».

Лідер партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський, який саме і обрав кандидатуру Навроцького від партії на останніх президентських виборах, назвав події «державним переворотом» та «спробою перетворити Польщу на поліцейську державу».

Прем’єр Туск вчора залишив 2 повідомлення.

Спочатку він написав таке:

“Або ви виведете їх — через рік роботи парламенту, — або вони виведуть нас із Європейського Союзу”.

А потім – ” Відновлення верховенства права — наш обов’язок. Після років беззаконня за часів правління «ПіС» (PiS) це складний, часом болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає”.

