Сумніви щодо законності прийому російських вантажів зробили це пальне товаром, який важко продати. Американський бізнес не хоче зіштовхнутися з серйозними юридичними та репутаційними ризиками, пише RFI Українською.

Щонайменше три судна з російським паливом вирушили до Сполучених Штатів у середині жовтня у відповідь на указ президента Дональда Трампа від 16 жовтня про скасування санкцій на російське дизельне паливо.

Судна вже мають прибути через тиждень після проміжних виборів, але досі незрозуміло, куди прямує паливо, пише The Washington Sun. Як повідомили газеті представники галузі та енергетичні аналітики.

Американські фірми не хочуть брати на себе ризики, пов’язані з купівлею дизельного палива у росіян, частково тому, що демократи в Конгресі стверджують, що наказ Трампа порушує закони про санкції. І хоч Москва та Вашингтон дуже наполегливо заохочують бізнес купувати ці вантажі, зокрема зі значними знижками, вони стикаються зі стіною опору, заснованою на репутації та юридичних ризиках.

«Москва та Вашингтон все ще намагаються знайти покупців, але ми не здивуємося, якщо вантажі зрештою прямують до Бразилії», – йдеться у записці для клієнтів Rapidan Energy Group.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку жовтня Адміністрація Трампа скасувала санкції на російське дизельне пальне на півроку