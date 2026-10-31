Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 588 170 (+1 670) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 450
Бойові броньовані машини: 25 620 (+3)
Артилерійські системи: 51 739 (+19)
РСЗВ: 2 247 (+1)
Засоби ППО: 1 730 (+2)
Літаки: 452
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 045 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 590 661 (+1 663)
Крилаті ракети: 5 140
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 480 (+206)
Спеціальна техніка: 4 860
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.