Канада та Європейський союз мають намір завершити переговори про потенційне асоційоване членство країни у блоці до червня 2027 року.

Про це заявив у п’ятницю прем’єр-міністр Канади Марк Карні після двостороннього саміту у Монреалі, повідомляє Еuronews.

Запропонований статус, який не має підстав у договорах ЄС, покликаний зблизити двох союзників у трьох сферах: політики, програм та управління. Однак його практичні наслідки ще доведеться узгодити.

Напередодні саміту Німеччина виступила проти терміну “асоційований член” у ході переговорів щодо спільної декларації. У підсумковому тексті замість нього йдеться про “дедалі тіснішу асоціацію”. Проте Карні, мабуть, налаштований домагатися реалізації цієї концепції.

“Ми працюємо над тим, щоб вибудувати найглибше з можливих партнерств, не доходячи до вступу, що пов’язано з нашою географією, з тим, що Канада стане першим асоційованим членом Європейського союзу, – сказав Карні на заключній прес-конференції. – Найближчими місяцями ми визначимо повний зміст, масштаб та охоплення цієї нової форми членства”.

Поруч із ним стояла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка здивувала столиці ЄС у вересні, запропонувавши, щоб Канада стала першим в історії асоційованим членом блоку. Ця ідея до того широко не обговорювалася з державами-членами.

Карні, який був присутній у залі під час її заяви, спочатку, здавалося, не поспішав приймати пропозицію на тлі побоювань щодо його наслідків для суверенітету Канади.

Однак у п’ятницю він став на захист цього терміну.

“Сьогодні ми рухаємося до асоційованого членства Канади і запускаємо новий союз на майбутнє, який приноситиме результати зараз і в майбутньому для країн із загальними цінностями, – сказав він. – Ми тільки починаємо”.

Фон дер Ляйєн вказала на кілька негайних переваг, включаючи повну інтеграцію Канади до програм Horizon та Erasmus, а також кредитну лінію підтримки України на суму 90 млрд євро.

На саміті також розширили співпрацю у сфері цифрової торгівлі, енергетики, критично важливих сировинних матеріалів, суперкомп’ютерів, штучного інтелекту та супутникових технологій.

“Концепція асоційованого члена залишається незвіданою територією, але ми маємо амбіції, довіру та креативність, щоб сформувати її разом, – сказала фон дер Ляйєн. – І щоб було цілком зрозуміло: це партнерство не проти будь-кого, а заради нашого загального зміцнення. У двосторонньому плані це найвища форма партнерства”.

Європейська комісія та уряд Канади проведуть навесні спільну зустріч членів Колегії та кабінету міністрів з метою деталізації пропозиції. Потім очікується, що Карні візьме участь у саміті лідерів ЄС у червні, де він сподівається завершити переговори.

Залишається незрозумілим, як ця угода буде ратифікована по всій Європі. Раніше Карні обіцяв винести пропозицію на голосування у парламенті Канади.

Відповідаючи на питання про опір Німеччини, фон дер Ляйєн уникла прямої відповіді, заявивши, що серед держав-членів існує “широка підтримка” зближення Канади з блоком.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц першим висунув визначення “асоційованого члена” у контексті прагнення України до вступу до ЄС. Київ відкинув цю ідею, заявивши, що хоче стати повноправним членом.

Представники Комісії підозрюють, що опір Берліна ініціативі фон дер Ляйєн пов’язаний з тим, що Мерц вважає її своєю.

“Ми б із задоволенням обговорили повноцінне членство, але це неможливо. Ми це знаємо, – сказала фон дер Ляйєн, маючи на увазі договори ЄС, які залишають членство виключно за європейськими державами. – Те, що ми бачимо зараз, – це початок напруженої роботи. У нас є бачення. У нас є ідея. Нам потрібно розробити рамки”.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, який представляє колективну позицію країн ЄС, чудово уникав терміну “асоційований член”, залишаючись у межах формулювання спільної декларації про “все тіснішу асоціацію”.

“Наші відносини настільки особливі, що ми хочемо створити щось нове, вийти за рамки простої асоціації, – сказав Кошта. – Наша асоціація буде найтіснішою, найглибшою і унікальнішою у своєму роді”.

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